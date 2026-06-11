В Кемерове наградили победителей 25-го конкурса «Благотворитель года»

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В Кемерове подвели итоги традиционного конкурса «Благотворитель года», который в этом году отмечает 25-летний юбилей. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов в своих соцсетях.

Награждение меценатов по традиции приурочили ко Дню города и Дню России. Градоначальник поблагодарил всех, кто помогает развивать город: от крупных предприятий до обычных жителей.

Глава города отметил, что кемеровские благотворители не только поддерживают тех, кто оказался в трудной ситуации, но и вкладываются в молодые таланты, обновляют материальную базу учреждений и помогают организовывать праздники.

«Большое спасибо вам за любовь к городу, вашу ответственность и помощь в решении социально-экономических проблем. Здоровья, благополучия и успехов вам!», - поздравил участников Дмитрий Анисимов.

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