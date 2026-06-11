Поездка на «ВАЗе» обойдется жителю Кузбасса в 15 тысяч рублей

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Междуреченске поймали нарушителя, который никогда не получал водительское удостоверение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Сотрудники ГАИ во время патрулирования остановили для проверки «ВАЗ 21099». Выяснилось, что мужчина за рулем никогда не получал водительского удостоверения.

На нарушителя составили протокол за управление транспортом без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Теперь «бесправнику» грозит штраф - от пяти до 15 тысяч рублей.

Поездку водитель продолжить не смог: его отечественную легковушку изъяли и отправили на специализированную стоянку.

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