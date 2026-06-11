Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Новокузнецке

Фото: МЧС Кузбасса.

В Новокузнецке на улице Кустарной произошел крупный пожар в частном секторе. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

Из-за короткого замыкания сначала вспыхнули надворные постройки, а затем пламя быстро перекинулось на крышу жилого дома. К моменту приезда первых пожарных расчетов строения уже вовсю горели открытым огнем.

Еще до прибытия спасателей из полыхавшего дома самостоятельно выбежали шесть человек, в том числе четверо детей. К сожалению, двое ребят получили травмы.

Пожарным удалось справиться с огнем на площади 125 квадратных метров. В тушении ЧП были задействованы 16 специалистов и четыре единицы техники.

Ранее мы писали, что Кузбасс представил свои главные туристические маршруты на форуме в Москве, а еще коворкинг Goodline отметил 2 года «дофаминовой вечеринкой».