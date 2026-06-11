В мае волонтеры получили 312 заявок на поиск пропавших кузбассовцев

Фото: "ЛизаАлерт Кузбасс".

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» представил отчет о проделанной работе за май 2026 года.

За прошедший месяц волонтеры получили 312 заявок на поиск пропавших людей. По каждому случаю добровольцы работали в тесной связке с сотрудниками полиции.

Согласно статистике, 268 человек были найдены живыми. Еще двое, к сожалению, погибли. В работе остаются пять заявок - по этим делам волонтеры продолжают проверять свидетельства, обзванивать больницы и распространять информацию.

Также в числе обращений - 107 заявок на поиск детей до 17 лет и 51 заявка на поиск пожилых людей старше 60 лет.

Еще 25 сообщений о пропаже не получили подтверждения, часть заявок была передана в другие службы или направлена в передачу «Жди меня».

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