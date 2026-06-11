В Кузбассе юноша и подросток похитили школьника

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Следственные органы по Кузбассу расследуют уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. В совершении этого преступления подозреваются двое местных жителей. Об этом сообщили в региональном следкоме.

По версии следствия, 6 июня 2026 года днем фигуранты на улице применили физическую силу к ребенку. Они заставили его забраться в багажник автомобиля, отвезли к гаражу и там ограничили в движении. Через некоторое время мальчику удалось освободиться и сбежать. О пережитом он сразу рассказал матери, которая тут же обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в полиции Кузбасса, в дежурную часть поступил сигнал из больницы: к медикам за помощью обратился школьник с ушибами. Выяснилось, что причиной поведения похитителей стал уличный конфликт.

Все причастные к преступлению лица установлены - это двое местных жителей 18 и 14 лет. В настоящее время следователи допросили подозреваемых, потерпевшего и его законного представителя, а также свидетелей. Проведена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается, выполняются все необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.

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