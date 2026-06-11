В Кузбассе убийцу женщины нашли по ДНК спустя 24 года после преступления

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Справедливость настигла преступника спустя почти четверть века: в Кузбассе вынесли приговор жителю Новокузнецка, который в январе 2002 года совершил жестокое убийство в Гурьевске. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Жертвой стала 35-летняя женщина: в гаражном массиве мужчина изнасиловал ее, а затем, чтобы замести следы, избил до смерти руками и ногами.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но следователи и криминалисты продолжали работу над «холодным делом». Ключом к разгадке стали современные технологии. Эксперты смогли выделить ДНК-профиль преступника по следам, оставленным на одежде жертвы еще в 2002 году. Генетический след совпал с данными из федеральной базы - оказалось, что мужчина уже попадал в поле зрения органов за другие особо тяжкие преступления. В феврале 2025 года его выследили и задержали в Новокузнецке.

Следователи СК России собрали исчерпывающую доказательную базу, включая выводы судебных экспертиз. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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