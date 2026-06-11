Губернатор Кузбасса поздравил молодых сотрудников ГУФСИН с принятием присяги.

В преддверии Дня России 50 молодых сотрудников ведомства приняли присягу в кемеровском парке Победы имени Г.К. Жукова. На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Губернатор поздравил молодых сотрудников ГУФСИН. Он подчеркнул, что они берут на себя ответственность служить России, защищать законность, быть честными и принципиальными. Середюк добавил, что впереди у них сложный, но почетный путь служения закону и порядку. Также он выразил благодарность действующим сотрудникам уголовно-исполнительной системы региона за их службу и вклад в достижение целей специальной военной операции.

После церемонии Илья Середюк вручил награды отличившимся работникам и ветеранам ведомства. Затем состоялся торжественный марш сотрудников уголовно-исполнительной системы Кузбасса, курсантов Кузбасского института ФСИН и воспитанников военно-патриотического клуба «Пересвет».

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