В Новокузнецке мотоциклист-подросток пострадал в ДТП с автомобилем

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Новокузнецке на регулируемом перекрестке улиц Магнитогорской и Мурманской произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Вчера около 18.45 17-летний мотоциклист на «Мотоленде» поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Он не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла», который ехал прямо навстречу. В результате столкновения мотоциклист получил травмы.

Несовершеннолетнего мотоциклиста привлекли к административной ответственности за управление без прав, невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, езду без регистрации мотоцикла и отсутствие полиса ОСАГО.

Мать мотоциклиста также получила штраф в 30 000 рублей за передачу управления лицу без прав. Кроме того, сотрудники ПДН привлекли ее к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

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