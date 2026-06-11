Новокузнечанин отправился в колонию за «угощение» друга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка вынес приговор 29-летнему жителю. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает прокуратура Кузбасса.

Суд установил, что мужчина, страдающий наркотической зависимостью, в ноябре 2025 года незаконно приобрел запрещенное вещество. Часть наркотика он безвозмездно передал своему другу в такси, на котором они передвигались по городу. Вскоре их задержали сотрудники полиции.

В суде мужчина не признал вину, утверждая, что знакомый взял наркотики без его ведома, когда он положил их на заднее сиденье машины. Однако версия новокузнечанина была опровергнута.

Суд приговорил виновного к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

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