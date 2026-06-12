Боец СВО построит храм в Кузбассе

Сергей Кузин, ветеран СВО, на встрече с митрополитом Аристархом получил поддержку своей мечты. Фото - Кузбасская митрополия.

Сергей Кузин из Ленинска-Кузнецкого, боец штурмовой бригады, награжден медалями «За доблесть» и «За отвагу».

Еще на передовой он задумался о том, чтобы построить на родине храм.

О мечте и стремлении ветерана рассказала на Международном экономическом форуме в Питере Анна Цивилева, зам министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества».

Сергей Цивилев, министр энергетики РФ, связался с митрополитом Аристархом и попросил уделить внимание просьбе ветерана.

Так, митрополит и узнал о бойце, встретился с Сергеем, мечтающим построить храм в родном поселке Чкаловском (близ Ленинска-Кузнецкого) и поступить в духовную семинарию, чтобы стать священником.

Как сообщили в митрополии, на прошедшей встрече было подробное обсуждение строительства храма.

Дальше – «предстоит выбрать проект, после чего начнется оформление земли и строительство».

На встрече с митрополитом Сергей Кузин, ветеран СВО, поделился, что служит алтарником, готовится к поступлению в семинарию. И что он сначала планировал строить церковь своими силами. И теперь очень рад поддержке и тому, что дело получило новый масштаб.

- По итогам встречи митрополит Аристарх подчеркнул: договоренности достигнуты, составлена дорожная карта, реализация проекта начнется в ближайшее время, - пояснили в Кузбасской митрополии.