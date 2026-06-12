Губернатор Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем России. Фото - Администрация Кемеровской области.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк утром 12 июня выступил перед земляками: «Дорогие кузбассовцы! Уважаемые земляки! Поздравляю вас с самым важным государственным праздником – Днем России!

12 июня – день, который объединяет всех нас.

В нем – гордость за историю нашего великого Отечества, за победы наших предков и в мирном труде, и на полях сражений.

Этот праздник особенно важен для нашего Кузбасса. Жители нашего региона из поколения в поколение делают все, чтобы наша страна была сильнее, чтобы крепче был оборонный щит.

Сегодня наши кузбасские герои защищают Отечество на самых сложных боевых рубежах. Мы гордимся нашими бойцами. Мы верим в них и делаем все возможное, чтобы они скорее вернулись с победой. А наши металлурги, шахтеры, строители, аграрии, врачи, педагоги… ежедневно вкладывают свой труд в развитие страны, приумножение ее промышленного, научного, культурного потенциала.

Желаю всем кузбассовцам крепкого здоровья, семейного тепла, энергии и новых успехов на благо нашего региона и всего Отечества! С праздником! С Днем России!»