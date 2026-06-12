Кузбасс отмечает День России концертами, посадкой деревьев и 15-метровым флагом

Кузбасс празднует День России. Фото - АПК.

Во всех городах и районах Кузбасса сегодня проходят концерты, флешмобы и мастер-классы.

Ребятам, отличившимся в учебе, спорте, творчестве или волонтерской деятельности, вручаются торжественно первые паспорта.

На плацу Военно-патриотического центра «Авангард» Дома Юнармии Кузбасса развернули масштабную копию флага России размером 9 на 15 метров.

… И дальше праздничные события по всему региону будут сменять друг друга до самого вечера.

В КЕМЕРОВЕ они проходят в центре возле театров, в парках, в сквере Юности, на бульваре Строителей. Центральным местом праздника стала Московская площадь. Здесь организовано много ярких и интересных мест, в их числе — кинопавильон, казачье подворье, уличные соревнования, выставочные проекты, игровые семейные и спортплощадки. На большой сцене представят победителей конкурса «Молодая семья города» и победителей проекта «Кемерово мультикультурный». На сцене так же поприветствуют хоккеистов. Кавер-группы исполнят хиты для всех поколений. Завершится праздничный день в 23.00 фейерверком с новой набережной Томи.

В НОВОКУЗНЕЦКЕ - идет фестиваль национальных культур «Этнопалитра Новокузнецка». У стелы «Город трудовой доблести» прошла премьера фильма «Новокузнецк — территория единства». Также привлекает, как всегда, новокузнечан и гостей города традиционная ярмарка ремесел с уникальными сувенирами от местных мастеров. На стадионе «Металлург» после спартакиады к вечеру пройдет концерт «Россия, Родина моя!».

В БЕЛОВЕ высадили более 200 деревьев в сквере имени Льва Ковылина.

А В ПРОКОПЬЕВСКЕ центром праздника наряду с концертами стала выставка, посвященная четырехлетней годовщине подписания соглашения о возобновлении побратимских отношений с Горловкой. В экспозиции - уникальные фотоматериалы и архивные документы.