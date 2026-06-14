Между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку

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В 2027 году кемеровский аэропорт полностью закроют на масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы. О том, как в этот период будет организовано движение для пассажиров, в ходе прямого эфира рассказал министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко.

Поскольку улететь из Кемерова временно не получится, власти готовят транспортную альтернативу до соседних воздушных гаваней в Новокузнецке и Новосибирске.

В частности, сейчас прорабатывается вопрос запуска прямого железнодорожного сообщения - электрички Кемерово - Новосибирск. Автобусные маршруты до новосибирского аэропорта Толмачево уже работают, и при необходимости число рейсов на них будет увеличено.

Кроме того, планируется запустить специальные прямые автобусные шаттлы, которые свяжут Кемерово с новокузнецким аэропортом имени Б. В. Волынова.

Окончательное расписание и количество рейсов власти определят исходя из реального пассажиропотока.

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