Новокузнецкие медики объяснили, почему в жару опасно покупать уличную еду

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением летней жары в Кузбассе традиционно возрастает риск подхватить острую кишечную инфекцию. Специалисты Первой городской клинической больницы Новокузнецка опубликовали рекомендации, которые помогут не оказаться на больничной койке или в стационаре.

Помимо базовой гигиены рук, медики советуют обходить стороной фастфуд из сомнительных уличных киосков. При покупке любых продуктов в магазинах нужно строго следить за сроком годности и обращать внимание на их внешний вид и запах. Под запретом в летний период должно быть сырое коровье или козье молоко.

Также врачи настоятельно рекомендуют не покупать разрезанные арбузы и дыни - в их сладкой мякоти бактерии-возбудители размножаются с молниеносной скоростью. Перед употреблением все фрукты и овощи нужно тщательно мыть, а пить исключительно безопасную фильтрованную или бутилированную воду.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.