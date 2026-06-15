С начала года ГЖИ Кузбасса выявила более 1900 нарушений в работе УК. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года ГЖИ Кузбасса выявила более 1900 нарушений в работе управляющих компаний. С 8 по 11 июня инспекторы проверили 372 многоквартирных дома. Они обнаружили 78 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю управляющие организации оштрафованы на сумму более 100 тысяч рублей. Составлено 16 административных протоколов. Выдано 150 представлений и предостережений.

Принято 5 положительных решений о внесении изменений в реестр лицензий. Вынесено 3 отказа по заявкам УК.

Ранее мы писали, что между Кемеровом и Новосибирском планируют запустить прямую электричку, а еще в Кузбассе зарегистрировали первые случаи опасных инфекций после укусов клещей.