Врачи спасли 8-летнего мальчика с травмой сердца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде в больнице скорой помощи №15 врачи спасли жизнь восьмилетнего мальчика, который поступил с серьезной колото-резаной травмой грудной клетки и повреждением сердца. Об этом сообщают «Городские вести».

Ребенок поступил в приемное отделение в критическом состоянии. Врачи заподозрили тампонаду сердца - опасное состояние, при котором кровь скапливается в сердечной сумке, мешая работе органа.

Врачи немедленно провели экстренную операцию. Они сделали торакотомию и перикардиотомию, устранили тампонаду и зашили рану сердечной мышцы. Благодаря оперативным действиям, жизнь мальчика была спасена.

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