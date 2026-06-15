В Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10

Фото: соцсети Ильи Середюка.

С 20 июня в Кемерове начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Это самый протяженный трамвайный путь в городе, которым каждый день пользуются более 10 тысяч пассажиров.

Проект предстоит действительно серьезный: рабочие полностью заменят рельсы и шпалы, обновят контактную сеть и построят новые тяговые подстанции.

Глава региона уже поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову максимально задействовать продукцию кузбасских предприятий, так как рельсы, шпалы и электрооборудование производят прямо в нашей области. Илья Середюк также потребовал от городских властей держать на особом контроле сроки и качество работ, а главное - сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для горожан на время ремонта.

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