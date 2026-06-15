В Кузбассе пойдет под суд мужчина, угнавший автомобиль бывшей сожительницы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Анжеро-Судженске завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя. Его обвиняют в угоне автомобиля и вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

По данным следствия, в апреле обвиняемый, уходя из квартиры бывшей сожительницы, взял ключи от ее машины Toyota Platz и отправился кататься. Женщина сообщила об угоне в полицию. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль на одной из улиц города, отстранили водителя и доставили его в отдел. Медицинское освидетельствование показало, что уровень алкоголя в крови мужчины был значительно выше допустимого.

Кроме того, полицейские выяснили, что в январе 2025 года этот житель уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был приговорен к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на два года.

В отношении задержанного возбудили новое уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд, который может назначить ему до пяти лет лишения свободы.

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