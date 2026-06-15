Кузбассовец получил полтора года условно за экстремизм и пропаганду

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В Ленинске-Кузнецком суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса. собранные следователями доказательства признаны достаточными для вынесения вердикта.

Следствие установило, что с июня 2023-го по январь 2024 года мужчина примкнул к запрещенному международному движению. Он активно пропагандировал деструктивные идеи среди своих знакомых и выкладывал экстремистские материалы в интернет. Позже, когда мужчина находился под стражей в следственном изоляторе (с января 2024 по июль 2025 года), он не прекратил противоправную деятельность, а организовал в СИЗО нелегальную межкамерную связь для передачи записок и запрещенных предметов, пропагандировал арестантские понятия и демонстративно нарушал правила режима.

Пресечь деятельность нарушителя удалось благодаря совместной работе оперативников ФСБ, ГУ МВД и ГУФСИН России.

Суд назначил виновному наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее мы писали, что в Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону, а еще в Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10.