Четверых кузбассовцев госпитализировали после лобового ДТП

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецком муниципальном округе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несколько человек. О деталях инцидента рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса. Авария произошла накануне около 16.05 на автомобильной дороге Новокузнецк - Красулино. По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем Toyota Sprinter заходила на поворот, но не справилась с управлением на скорости. Машину выбросило на полосу встречного движения, где она на полном ходу протаранила электромобиль Nissan Leaf.

В результате сильного удара травмы различной степени тяжести получили четыре человека: сама молодая автомобилистка, управлявшая Toyota, а также три ее пассажира - люди в возрасте 48, 49 и 65 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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