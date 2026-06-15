В Новокузнецке на три дня ограничат вещание популярной радиостанции

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе на этой неделе временно ограничат трансляцию некоторых радиостанций. О плановых технических работах жителей региона предупредили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Новокузнецке профилактика растянется на три дня - с 16 по 18 июня. В этот период с 09.00 до 17.00 горожане не смогут поймать в эфире волну радиостанции «Серебряный дождь».

Еще одно отключение запланировано на 20 июня в поселке городского типа Комсомольск Тисульского округа - здесь с 11.00 до 17.00 временно прервется вещание «Радио России».

Специалисты РТРС отмечают, что если в Кузбассе ухудшится погода, некоторые работы могут перенести на другое время.

Ранее мы писали, что в Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону, а еще в Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10.