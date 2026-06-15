Власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС

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В министерстве промышленности и торговли Кузбасса прокомментировали жалобы местных автомобилистов на ограничения при заправке машин. Ранее водители опубликовали в соцсетях снимки объявлений на АЗС, сообщавших о лимите выдачи бензина - не более 20 литров в один бак.

Как пояснили в ведомстве, крупные сетевые операторы, такие как «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и «Татнефть», работают в штатном режиме, а поставки топлива на их станции идут без перебоев.

Ограничения затронули только мелкие независимые АЗС. Небольшие заправки, не имеющие собственного производства, сильно зависят от оптовых цен на рынке нефтепродуктов, поэтому на фоне роста оптовой стоимости они вынуждены либо поднимать розничные цены, либо временно лимитировать продажи.

В министерстве добавили, что уже направили письма всем крупным игрокам рынка с требованием мгновенно докладывать властям о любых сложностях с поставками.

Ранее мы писали, что в Кузбассе начали формировать запасы угля к новому отопительному сезону, а еще в Кемерове с 20 июня начнется масштабная реконструкция трамвайного маршрута №10.