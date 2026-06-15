В Кемерове изменят организацию движения из-за реконструкции маршрута №10

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

После объявления о начале реконструкции трамвайного маршрута №10 власти Кемерова рассказали, как будет организовано движение транспорта на время работ. Подробности сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

По словам градоначальника, маршрутом ежедневно пользуются более 10 тысяч пассажиров, а ежегодный пассажиропоток превышает три миллиона поездок. Трамвай связывает шахту «Северная» и КЭМЗ через железнодорожный вокзал и уже почти два десятилетия остается одной из ключевых транспортных артерий Кемерова.

Модернизация затронет все 24 километра путей в однопутном исчислении и 26 остановочных пунктов. После завершения работ время в пути между конечными остановками сократится с 63 до 40 минут. Для повышения надежности электроснабжения вместо трех существующих тяговых подстанций на маршруте будут работать пять современных.

Проект разделен на шесть технологических этапов. Первый стартует на участке от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского в сторону железнодорожного вокзала. Здесь специалисты демонтируют старые трамвайные пути и уложат новое полотно.

На время работ движение транспорта изменится. Проспект Ленина полностью перекрывать не планируют - автомобили смогут двигаться по одной полосе в каждом направлении, однако возможны затруднения движения.

Трамваи №10 и №3 временно будут следовать только до остановки «КЭМЗ». Маршруты №5 и №8 станут курсировать по Кузнецкому проспекту до остановки «КЭМЗ» без заезда на улицу Дзержинского. Работа трамвайного маршрута №1 останется без изменений.

Власти города пообещали дополнительно информировать жителей обо всех изменениях в организации дорожного движения и работе общественного транспорта.

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