Кузбасс оказался в середине рейтинга по уровню социально-экономического развития

Кузбасс оказался в середине списка регионов РФ по уровню социально-экономического развития. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс занял 44-е место из 85 возможных в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. Как отметили аналитики РИА Новости, Кузбасс продемонстрировал самое ощутимое падение в списке: еще годом ранее регион уверенно занимал 29-ю строчку.

В основу исследования легли ключевые показатели развития за прошлый год, разбитые на четыре группы: масштаб и эффективность экономики, а также состояние бюджетной и социальной сфер. Итоговый балл рассчитывался по шкале от 1 до 100.

По результатам 2025 года Кузбасс набрал 48,50 балла (для сравнения, в 2024 году у региона было 53,34 балла). Абсолютным лидером рейтинга традиционно стала Москва с результатом 94,48 балла, а на последнем месте оказалась Республика Тыва, набравшая всего 17,11 балла.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.