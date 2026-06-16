Ночная погоня в Кузбассе закончилась крупными штрафами для юного водителя

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Березовском сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего подростка, который устроил опасную погоню на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Внимание экипажа ДПС привлекла тонированная машина «ВАЗ-21101». На требование остановиться водитель не отреагировал, а лишь прибавил газ и попытался скрыться. Убегая от патрульных, нарушитель постоянно создавал аварийные ситуации, подвергая опасности других людей. В итоге после продолжительного преследования полицейским удалось остановить легковушку.

За рулем оказался несовершеннолетний парень без водительских прав. Машину тут же отправили на штрафстоянку, а на место вызвали мать юного нарушителя.

На подростка составили сразу 10 административных протоколов - в том числе за игнорирование требований об остановке, езду без прав и страховки, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и движение по тротуару. Сумма его штрафов составила 39 000 рублей. Дополнительно оштрафовали и его мать: за передачу руля сыну без прав ей придется заплатить еще 30 000 рублей.

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