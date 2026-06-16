Коробка мороженого за воспоминания: в Кемерове объявили конкурс перед открытием кафе в самолете

Фото: администрация Кемерова.

Легендарный кемеровский самолет «Антошка» готовится к новой жизни - уже этим летом специалисты компании «Школьное питание» откроют внутри него уютное кафе-мороженое. Об этом сообщили в администрации города.

В преддверии этого события горожанам предложили запустить волну воспоминаний и поделиться архивными кадрами, связанными с этой знаковой городской достопримечательностью. Чтобы побороться за призы, среди которых есть и отличный летний подарок - целая коробка мороженого, нужно до 23 июня выполнить несколько простых условий:

- опубликовать на своей личной странице во «ВКонтакте» фото рядом с самолетом или внутри него;

- написать короткую личную историю из детства (например, о том, как выпрашивали у родителей поход к «Антошке» или ели там пломбир);

- добавить к публикации хештег #АнтошкаСквозьВремя;

- подписаться на официальное ВК-сообщество «АНТОШКА | Кафе-мороженое в самолете АН-12».

Организаторы отмечают, что эти старые кадры и искренние рассказы кемеровчан помогут воссоздать душевную атмосферу целой ушедшей эпохи.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.