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НовостиОбщество16 июня 2026 4:04

В Кузбассе для подростков создали более шести тысяч временных вакансий на лето

Число работающих летом школьников в Кузбассе выросло почти на 20%
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: соцсети Ильи Середюка.

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе активно расширяют возможности для временной занятости молодежи в период летних каникул. Как сообщил губернатор Илья Середюк, в этом году для подростков подготовили более шести тысяч вакансий.

На сегодняшний день четыре с половиной тысячи школьников уже успешно трудоустроены. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого лета. Молодые кузбассовцы пробуют свои силы в самых разных сферах - от образования, спорта и культуры до общественного питания.

По словам главы региона, такая временная работа помогает ребятам получить ценный жизненный опыт, освоить базовые трудовые навыки и, что немаловажно, заработать свои первые самостоятельные деньги.

В будущем власти планируют только увеличивать количество таких рабочих мест.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.