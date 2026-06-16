Ермак, Элиза и Ясир: названы самые необычные имена для новорожденных в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе обновили статистику по именам, которые местные жители выбирают для своих новорожденных детей. Согласно официальным данным, среди молодых родителей сохраняются как традиционные предпочтения, так и весьма необычные вкусы.

Лидерами среди мужских имен в регионе стали Михаил, Александр, Артем, Роман и Тимофей. Девочек чаще всего называют София, Василиса, Виктория, Варвара и Ева.

В то же время некоторые кузбассовцы выбирают для своих малышей редкие и экзотические имена. Так, в список самых редких мужских имен попали Ясир, Ермак, Рамазан, Хусан и Давлат. А среди новорожденных девочек теперь есть обладательницы таких редких имен, как Махдия, Виолетта, Рахиль, Элиза и Зои.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а еще власти Кузбасса объяснили лимиты на бензин на АЗС.