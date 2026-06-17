В Кемерове пройдет бесплатный фестиваль йоги

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове на открытой площадке ледового дворца «Кузбасс» пройдет большой и яркий фестиваль «День йоги в Кузбассе». Праздник здоровья и гармонии запланирован на субботу, 21 июня.

Как сообщают организаторы, в этом году все площадки фестиваля развернутся прямо на футбольном поле спорткомплекса. Вход для всех желающих будет абсолютно бесплатным.

С 10.40 до 16.00 гостей ждет насыщенная программа: десятки мастер-классов по хатха-, кундалини-, силовой и детской йоге от ведущих тренеров, занятия по пилатесу, пение мантр и лекции о здоровом образе жизни.

Кроме того, на фестивале организуют тематическую ярмарку с полезными товарами, а специалисты проведут для участников индивидуальные астрологические консультации и разборы натальных карт.

Ранее мы писали, что почти 3 тысячи метров теплосетей заменят в Новокузнецком округе, а еще в Кемерове продолжается ремонт дорог.