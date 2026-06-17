Заявки на ипотеку в Кузбассе подскочили на 71% с начала года

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росреестра по Кузбассу, в регионе выросли регистрации ДДУ и заявлений на ипотеку.

Так, в мае 2026 года в ведомство поступило 149 заявлений на регистрацию договоров долевого участия. За январь-май всего зарегистрировано 1 030 ДДУ, что на 1% больше, чем за тот же период 2025 года (1 018 заявлений).

При этом число заявлений о государственной регистрации банковской ипотеки растет гораздо активнее: в мае - 647 заявлений, а за пять месяцев - 3 378, что превышает прошлогодние показатели на 57% и 71% соответственно.

Как пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Кузбассу Юлия Исупова, это говорит о постепенном смещении интереса покупателей в сторону готового жилья и вторичного рынка при общем сохранении активности по ДДУ.

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