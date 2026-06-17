Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+22°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит17 июня 2026 13:47

Суд в Кемерове наказал мужчину, псы которого загрызли собачку

Владелец комплекса «Хаски Лэнд» получил обязательные работы после инцидента с собаками
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, чьи собаки породы хаски сбежали из развлекательного комплекса «Хаски Лэнд» и на территории у села Елыкаево напали на женщину и ее собаку. Об этом сообщил консультант суда Дмитрий Бакальчук.

В результате нападения собака потерпевшей умерла в ветеринарной клинике, сама женщина получила телесные повреждения, не причинившие вреда ее здоровью.

Суд установил, что инцидент произошел в результате оказания ответчиком услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ.

Приговор вступит в силу по истечении срока на обжалование.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.