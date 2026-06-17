Суд в Кемерове наказал мужчину, псы которого загрызли собачку

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Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, чьи собаки породы хаски сбежали из развлекательного комплекса «Хаски Лэнд» и на территории у села Елыкаево напали на женщину и ее собаку. Об этом сообщил консультант суда Дмитрий Бакальчук.

В результате нападения собака потерпевшей умерла в ветеринарной клинике, сама женщина получила телесные повреждения, не причинившие вреда ее здоровью.

Суд установил, что инцидент произошел в результате оказания ответчиком услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ.

Приговор вступит в силу по истечении срока на обжалование.

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