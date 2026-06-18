Водителя с долгом более 113 тысяч рублей поймали в Кузбассе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Прокопьевске сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению водителей с неоплаченными штрафами. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время проверки инспекторы использовали приложение «Мобильный розыск». Оно позволяет мгновенно проверять водителей на наличие задолженностей.

За время рейда проверили около 50 машин. В итоге остановили водителя с долгом более 113 тысяч рублей. Его доставили в отдел судебных приставов для дальнейшего разбирательства.

Госавтоинспекция Кузбасса отмечает: административный штраф нужно оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в силу. Если этого не сделать, могут назначить наказание: штраф в двойном размере, арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.