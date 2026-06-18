В Новокузнецке полиция оштрафовала водителя за нецензурную надпись на автомобиле. Фото: ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские нашли в соцсетях информацию о ВАЗ-2109 с нецензурной надписью на лобовом стекле. Они проверили данные и выяснили, что машина принадлежит 20-летнему жителю. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Он сказал, что сделал это ради шутки. Проверка выявила нарушения технического регламента. Водителю выписали два протокола. Машину отправили на специализированную стоянку.

Мужчину доставили в отдел полиции «Орджоникидзевский», где оформили протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему штраф в 1000 рублей. В общей сложности он заплатил 2000 рублей.

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