В Кузбассе врачи спасли ребенка из Кызыла с редкой патологией

Фото: министерство здравоохранения Кузбасса.

В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний спасли ребенка из Кызыла с редкой патологией. Для этого специалисты впервые провели усовершенствованную операцию Вардена. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Полугодовалый мальчик страдал от аномального дренажа легочных вен. Вместо того чтобы поступать в левое предсердие, обогащенная кислородом кровь возвращалась в правые отделы сердца.

Стандартная методика была неприменима из-за анатомических особенностей ребенка. Поэтому врачи адаптировали ее, перенаправив поток крови так, чтобы сохранить естественный кровоток и синусовый ритм сердца. Это позволило избежать необходимости повторных операций. Уже мальчик и мама вернулись домой. Ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил проверить безопасность перед фестивалем «Динотерра», а еще стало известно имя второго хедлайнера «Динотерры» в Кузбассе.