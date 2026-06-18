В Кемерове и Новокузнецке массово задержали утренние самолеты

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росавиации и онлайн-табло кузбасских воздушных гаваней, утром 18 июня в аэропортах Кемерова и Новокузнецка произошел массовый сбой в расписании рейсов.

В Кемерове вылет самолета в Сочи задержали сразу на 10 часов: борт отправится только в 18.30 вместо запланированных 08.35. Это связано с тем, что аэропорт Сочи из-за непогоды возобновил прием самолетов только поздно вечером накануне.

Еще более серьезные задержки зафиксированы в Новокузнецке: вылет в Санкт-Петербург отложили почти на 12 часов, а в Москву - и вовсе на 15 часов. Причиной стали ограничения в аэропортах, из-за чего сдвинулось прибытие самолетов.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.