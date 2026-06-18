Две выпускницы из Кузбасса набрали максимальные баллы по двум предметам на ЕГЭ

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Сразу две выпускницы региона показали абсолютный результат, набрав по 200 баллов на Едином государственном экзамене. Об этом рассказал в своих социальных сетях губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Дарья Егоренко из Кемерова и Эльмира Утарбаева из Междуреченска безошибочно справились со сложнейшими тестами по русскому языку и химии. Интересно, что обе девушки уже определились с призванием и планируют поступать в медицинские вузы.

По словам главы региона, власти делают все возможное, чтобы удержать талантливую молодежь в Кузбассе. Для этого в регионе открывают цифровые школы со спецлабораториями, модернизируют вузы и развивают сотрудничество с работодателями.

Поскольку экзаменационная кампания еще продолжается, в Кузбассе надеются на новые рекорды выпускников.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.