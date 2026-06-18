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НовостиЧто происходит18 июня 2026 10:31

Кузбассовец пытался открыть пиццерию на бумаге и остался без машины

В Прокопьевске суд оштрафовал мужчину, который вместо пиццерии потратил госсубсидию на себя
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рудничный районный суд Прокопьевска вынес приговор 35-летнему местному жителю за мошенничество с государственными деньгами. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры и ГУ МВД по Кузбассу.

В октябре 2023 года мужчина заключил с органами соцзащиты социальный контракт, предоставив бизнес-план по открытию пиццерии. Ему выделили субсидию в размере 350 тысяч рублей на закупку оборудования, однако открывать заведение прокопчанин даже не планировал. Деньги он потратил на личные нужды, а отчитался подложными чеками. Обман вскрылся во время совместной проверки полиции и прокуратуры.

На суде мужчина полностью раскаялся и вернул государству все 350 тысяч рублей. Суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев, а в качестве гарантии оплаты оставил под арестом его автомобиль Ford Focus.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.