Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+19°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит19 июня 2026 1:12

Избивала ремнем и шнуром за немытую посуду: жительница Кузбасса получила условный срок за истязание дочери

Домашнее насилие привело жительницу Кузбасса на скамью подсудимых
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленновский районный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице за жестокие методы воспитания собственного ребенка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщина систематически избивала свою 14-летнюю дочь, пользуясь ее беспомощным состоянием и полной материальной зависимостью. Поводом для домашних наказаний становились бытовые мелочи - например, плохо вымытая посуда, некачественная уборка или неровно развешанное белье. На протяжении четырех месяцев мать наносила девочке удары ладонями, ремнем и даже электрическим проводом.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину, раскаялась и попросила у дочери прощения. Учитывая это, а также мнение самой пострадавшей девочки, которая не настаивала на строгом приговоре, суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса сообщил о завершении модернизации цементного завода в Топках, а еще в Кузбассе заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30% за неделю.