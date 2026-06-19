Избивала ремнем и шнуром за немытую посуду: жительница Кузбасса получила условный срок за истязание дочери

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Промышленновский районный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице за жестокие методы воспитания собственного ребенка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Женщина систематически избивала свою 14-летнюю дочь, пользуясь ее беспомощным состоянием и полной материальной зависимостью. Поводом для домашних наказаний становились бытовые мелочи - например, плохо вымытая посуда, некачественная уборка или неровно развешанное белье. На протяжении четырех месяцев мать наносила девочке удары ладонями, ремнем и даже электрическим проводом.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину, раскаялась и попросила у дочери прощения. Учитывая это, а также мнение самой пострадавшей девочки, которая не настаивала на строгом приговоре, суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

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