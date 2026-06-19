В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад

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В Кузбассе перед судом предстанет 53-летний мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве двух человек, которое оставалось нераскрытым долгие 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службах следкома и прокуратуры региона.

По версии следствия, кровавая драма разыгралась в марте 2012 года в квартире на улице Кучина в Прокопьевске. Во время затянувшегося застолья между обвиняемым и хозяином жилья вспыхнул конфликт. В ходе ссоры гость голыми руками задушил оппонента, а затем, чтобы избавиться от свидетеля, аналогичным образом расправился с сожительницей приятеля, после чего скрылся.

Раскрыть преступление прошлых лет удалось благодаря кропотливой работе следователей и криминалистов, которые заново изучили улики и нашли новых свидетелей. Выяснилось, что все эти годы неоднократно судимый мужчина скрывался в другом регионе России. Его задержали, доставили в Прокопьевск и заключили под стражу.

Убийца полностью признал свою вину, теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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