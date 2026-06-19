Несовершеннолетний кузбассовец поджег патрульный автомобиль и попался

Фото: МВД России.

В Анжеро-Судженске оперативники задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге служебного транспорта. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса и официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, в мессенджере с подростком связался неизвестный куратор. Угрожая распространением персональных данных юноши, шантажист заставил его купить горючую жидкость, проникнуть на территорию отдела полиции и поджечь патрульный автомобиль, транслируя весь процесс по видеосвязи.

Полицейские быстро потушили загоревшуюся машину, а подростка задержали по горячим следам. Сейчас парень находится в изоляторе временного содержания, расследование уголовного дела продолжается.

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