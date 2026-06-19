В Новокузнецке ограничат движение транспорта в конце июня

Фото: архив "КП". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Новокузнецка предупредила автомобилистов о временных ограничениях дорожного движения в центре города. Это связано с торжественными мероприятиями в честь открытия и закрытия XIV соревнований по пожарно-спасательному спорту.

Для проезда транспорта полностью закроют участок между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов. Там же временно запретят парковать и оставлять автомобили. Ограничения будут вводиться в два этапа: с 20.00 22 июня до 20.00 23 июня, а также с 20.00 24 июня до 20.00 25 июня.

Городские власти рекомендуют новокузнечанам отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать альтернативные маршруты объезда.

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