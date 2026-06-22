Кузбасс занял скромное место в новом рейтинге доходов населения

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс оказался на 52-м месте из 85 возможных в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости на основе проведенного исследования.

Кузбасс не сумел войти даже в первую половину списка, несмотря на средние зарплаты в 70-80 тысяч рублей, о которых регулярно отчитывается Кемеровостат.

Эксперты ранжировали регионы по соотношению средних доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году. В Кузбассе этот коэффициент составил всего 1,87 (для сравнения, у лидирующего Ненецкого автономного округа он равен 3,99). При этом доля кузбассовцев, живущих за чертой бедности, по итогам года все же сократилась на 0,4% и составила 7,6%.

В тройку самых экономически благополучных регионов страны также вошли Ямал и Чукотка, а последнюю строчку заняла Республика Ингушетия.

Ранее мы писали, что в Кузбассе три подруги подожгли кафе после того, как их попросили покинуть заведение, а еще в Кузбассе ожидается потепление до +34 градусов.