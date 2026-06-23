«Увидел дым и бросился на помощь»: кузбасский пристав спасал чужое имущество до приезда пожарных

Фото: пресс-служба ГУФССП по Кузбассу.

В Прокопьевске младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Андрей Гаджиев пришел на помощь соседу в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в ГУФССП по Кузбассу.

Инцидент произошел, когда находившийся вне службы младший лейтенант занимался делами в собственном гараже. Заметив, что из соседнего бокса валит густой черный дым, а хозяин строения взволнованно зовет на помощь, судебный пристав среагировал мгновенно. Он сразу же вызвал пожарных, после чего схватил канистры с водой и бросился самостоятельно сбивать пламя, чтобы выиграть драгоценное время до приезда профессиональных расчетов.

Пока спасатели были в пути, Андрей оставался рядом с потрясенным владельцем бокса. Мужчина находился в сильном шоке и, не веря, что машину уже не спасти, пытался прорваться в полыхавшее помещение, чтобы угнать автомобиль. Судебный пристав удерживал его от опасного шага и помогал сохранить самообладание.

Благодаря оперативным действиям сотрудника ведомства пожарные вовремя получили сигнал, а хозяин автомобиля не пострадал и вовремя получил необходимую поддержку.

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