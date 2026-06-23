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НовостиОбщество23 июня 2026 23:26

В конце июня кузбассовцам не продадут алкоголь в магазинах

В Кузбассе введут полный запрет на розничную продажу алкоголя
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе в конце июня введут временный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение не коснется только заведений общепита.

«Сухой закон» по областному законодательству будет действовать в субботу, 27 июня. Именно на эту дату выпадают официальный День молодежи и школьные выпускные вечера.

Магазинам-нарушителям грозят жесткие санкции: штрафы для должностных лиц составят до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции.

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.