В конце июня кузбассовцам не продадут алкоголь в магазинах

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе в конце июня введут временный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение не коснется только заведений общепита.

«Сухой закон» по областному законодательству будет действовать в субботу, 27 июня. Именно на эту дату выпадают официальный День молодежи и школьные выпускные вечера.

Магазинам-нарушителям грозят жесткие санкции: штрафы для должностных лиц составят до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции.

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.