Пьяный и без шлема: в Кузбассе инспекторы ГАИ остановили нарушителя на квадроцикле

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Топках дорожные полицейские остановили 27-летнего местного жителя, управлявшего квадроциклом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

При проверке документов выяснилось, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы заметили у него сильный запах алкоголя и невнятную речь. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрения: прибор показал 0,54 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о сильном опьянении. Ситуацию усугубило и то, что кузбассовец ехал без защитного шлема.

В отношении нарушителя составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде без прав, а также за игнорирование правил безопасности. Сам квадроцикл полицейские отправили на штрафстоянку.

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