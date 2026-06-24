Глава СКР взял на контроль инцидент с укусами бездомной собаки в Кузбассе

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Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробный доклад о расследовании инцидента с нападением бездомной собаки на ребенка в Кузбассе. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в городе Белове бродячий пес покусал маленького мальчика. Местные жители жалуются, что стаи бездомных животных регулярно держат в страхе городские улицы, однако ответственные службы не принимают никаких мер.

По данному факту кузбасские следователи под руководством главы регионального ведомства Бэликто Базарова возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь ход расследования и выяснение всех обстоятельств дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы писали, что в Кузбассе привлекли 237 млрд рублей инвестиций для ухода от угольной зависимости, а еще синоптики рассказали, как долго в Кузбассе сохранится мгла от лесных пожаров.