Кузбассовец на мопеде лишился транспорта и получил штраф на 16 тысяч рублей

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В поселке Центральном Топкинского муниципального округа во время профилактического рейда полицейские остановили мопед. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на управление этим видом транспорта. Кроме того, мужчина пренебрег базовыми правилами безопасности и ехал без защитного мотошлема.

Инспекторы отстранили нарушителя от управления, составили в отношении него административные материалы, а сам мопед отправили на специализированную стоянку. Теперь беспечному водителю грозит крупное финансовое наказание - общая сумма штрафов за совершенные правонарушения может составить до 16 500 рублей.

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