Главный токсиколог Кузбасса рассказал, чем опасна модная кетогенная диета

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Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов подробно объяснил, что такое кетогенная диета, в чем ее особенности и какие риски она несет для здоровья.

По его словам, кето - это не просто модный тренд, а серьезная метаболическая перестройка организма, при которой резко ограничиваются углеводы в пользу жиров. Организм, лишенный привычного источника энергии (глюкозы), начинает расщеплять жиры, вырабатывая кетоновые тела, что и дало название диете.

Классическое соотношение макронутриентов в таком рационе - 70-75% жиров, 20% белков и всего 5-10% углеводов.

Кетогенная диета изначально появилась не для похудения: в 1920-х годах ее активно использовали в неврологии для лечения детской эпилепсии, устойчивой к медикаментам. И только десятилетия спустя диету «переоткрыли» как способ сбросить вес.

Константин Сиворонов подчеркнул, что кето - это не универсальный «лайфхак» и назначать ее должен только специалист при наличии строгих показаний, таких как резистентная эпилепсия, метаболический синдром или инсулинорезистентность, а также для краткосрочного снижения веса у здоровых людей без противопоказаний. Категорически запрещено людям с заболеваниями почек и печени, панкреатитом, патологиями желчного пузыря. Она противопоказана при сахарном диабете первого типа из-за высокого риска опасного кетоацидоза, а также беременным, кормящим женщинам и тем, кто имеет в анамнезе расстройства пищевого поведения.

Среди возможных побочных эффектов так называемый «кето-грипп» (слабость, головная боль, раздражительность в первые дни адаптации), дефицит микроэлементов при несбалансированном рационе, избыточная нагрузка на почки при переизбытке белка, а также повышение уровня холестерина.

Сиворонов призвал любые серьезные изменения в питании обязательно обсуждать с врачом, а не заниматься самостоятельными экспериментами.

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