Кемеровчанин покусал фельдшера скорой во время осмотра

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Кемерове на улице Автозаводской задержали 25-летнего мужчину, напавшего на приехавшего к нему медика. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Ночью прохожие вызвали скорую помощь к лежащему на земле человеку с признаками сильного опьянения. Однако во время оказания помощи молодой человек внезапно повел себя неадекватно и сильно укусил одного из фельдшеров за руку.

Бригада успела нажать кнопку экстренного вызова охраны. Прибывший экипаж Росгвардии утихомирил буйного пациента, обеспечил безопасность медиков и сопроводил карету скорой до больницы, после чего передал задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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