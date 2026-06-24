В Кемерове задержали парня в новых шортах и носках

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

В Кемерове пресекли кражу в крупном торговом объекте на проспекте Кузнецком. Об этом сообщили в Росгвардии Кузбасса.

Прибывшие по сигналу тревоги стражи правопорядка задержали 26-летнего молодого человека. Выяснилось, что парень зашел в торговый зал гипермаркета, примерил новые шорты и носки, после чего попытался пройти мимо кассовой зоны, не оплатив надетые на себя вещи.

Подозрительные действия посетителя вовремя заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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